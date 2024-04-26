Seorang pedagang bubur kacang hijau sekaligus imam masjid diserang preman yang kesal karena ditagih bayaran. Peristiwa terjadi di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Puluhan warga yang geram kemudian menggelar aksi di Kantor Kelurahan Bidara Cina menuntut pelaku ditangkap. Kasus penyerangan ini kini ditangani pihak Polres Metro Jakarta Timur.

Kontributor: Rizki Faluvi

