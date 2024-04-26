...

Pasukan Israel akan Diperiksa PBB Terkait Kejahatan Perang di Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Jum'at 26 April 2024 20:30 WIB
Pertahanan sipil Gaza meminta PBB untuk membuka penyelidikan internasional terhadap pasukan Israel yang telah melakukan kejahatan saat berada di Jalur Gaza.
 
Kamis (25/4), anggota tim menggali puluhan jenazah yang dikuburkan di Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, sementara kerabat orang yang hilang menunggu, berharap menemukan dan mengidentifikasi orang yang mereka cintai.
 
Sekitar 400 jenazah ditemukan di kuburan sementara dalam rumah sakit utama di Khan Younis, ketika Israel mengepung fasilitas tersebut bulan lalu. PBB menyerukan “penyelidikan yang jelas, transparan dan kredibel” terhadap kuburan massal di 2 rumah sakit besar di Gaza yang dilanda perang, diduduki oleh pasukan Israel.
 
Penyelidik kredibel harus memiliki akses ke situs-situs tersebut, kata jubir PBB Stephane Dujarric, dan menambahkan jurnalis harus dapat bekerja dengan aman di Gaza untuk melaporkan fakta-fakta itu.

