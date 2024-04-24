Pemain Real Madrid, Jude Bellingham meraih penghargaan bergengsi dalam dunia olahraga. Ia sukses menyabet penghargaan dalam Laureus World Sport Awards, yang berlangsung di Palacio de Cibeles in Madrid.

Bellingham memenangkan penghargaan dalam kategori atlet pendatang baru terbaik selama setahun terakhir. Bahkan, penghargaan tersebut membuat Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tak mampu menyainginya.

Bellingham, terus menunjukkan tajinya sebagai salah satu pesepakbola paling bersinar saat ini.

