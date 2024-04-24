...

Sukses Lobi SC Heerenveen, Nathan Tjoe A On kembali Perkuat Timnas Indonesia U-23

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 24 April 2024 18:12 WIB
Nathan Tjoe A On, dipastikan  kembali memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia 2024. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga mengatakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berperan dalam kembalinya pemain SC Heerenveen tersebut.
 
Sebelumnya, Nathan hanya diizinkan oleh klubnya SC Heerenveen selama satu minggu untuk membela skuad Garuda di Piala Asia. Namun atas komunikasi Ketua Umum PSSI bersama timnya di Doha, Akhirnya Nathan diizinkan kembali membela Timnas Indonesia U-23.
 
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Korea Selatan pada perempatfinal Piala Asia U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB. 
 
