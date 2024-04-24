Capres terpilih Prabowo Subianto menyambangi Kantor DPP PKB di Senen, Jakarta Pusat, Rabu (24/4). Kedatangan Prabowo ke Markas PKB dilakukan usai penetapan sebagai Capres terpilih oleh KPU.

Prabowo dan rombongan disambut Cak Imin dan sejumlah elite PKB yang langsung menggelar pertemuan tertutup. Sebelumnya, KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Rabu (24/4).

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(mhd)

