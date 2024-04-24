KPU RI akan mengumumkan hasil Pemilu 2024 hari ini, Rabu (24/4). Pihak kepolisian memperketat pengamanan di sekitar Kantor KPU RI. Ruas jalan yang mengarah ke lampu merah arah Taman Menteng masih dapat dilewati.

Sejumlah pembatas dan pagar besi sudah dipasang dan menutup depan Kantor KPU RI. Kamera pengawas juga sudah terpasang disekitar Kantor KPU RI. Bagi warga dan pengguna jalan dapat memilih jalan alternatif untuk menghindari kemacetan.

Reporter: Denhelmi Sajangbati

Produser: Akira AW

(fru)

