Warga Tengger Lereng Gunung Bromo Gelar Upacara Adat Unan-Unan

Hana Purwadi, Jurnalis · Selasa 23 April 2024 23:00 WIB
Ritual unan-unan digelar masyarakat Tengger Lereng Gunung Bromo di 4 Desa di Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur.
 
Ritual digelar untuk mengusir energi negatif dan mendoakan umat manusia agar diberikan keselamatan. Prosesi unan-unan diawali dengan masyarakat yang membawa kepala kerbau dan beragam ubo rampe untuk dibawa ke pura desa setempat.
 
Masyarakat antusias ingin memiliki sesajen dengan harapan diberikan keberkahan dan hasil panen melimpah.
 
Kontributor: Hana Purwadi

