Ritual unan-unan digelar masyarakat Tengger Lereng Gunung Bromo di 4 Desa di Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur.

Ritual digelar untuk mengusir energi negatif dan mendoakan umat manusia agar diberikan keselamatan. Prosesi unan-unan diawali dengan masyarakat yang membawa kepala kerbau dan beragam ubo rampe untuk dibawa ke pura desa setempat.

Masyarakat antusias ingin memiliki sesajen dengan harapan diberikan keberkahan dan hasil panen melimpah.

Kontributor: Hana Purwadi

(rns)

