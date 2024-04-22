...

Sambangi Surya Paloh Usai Putusan MK, Anies: Menyampaikan Tugas Sudah Dijalankan

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 22 April 2024 22:00 WIB
Mantan Calon Presiden Tahun 2024, Anies Rasyid Baswedan menyambangi Ketua Umum (Ketum) NasDem, Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat usai putusan gugatan sengketa Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4/2024) sore.
 
Ia menyampaikan bahwa semuanya sudah selesai sehingga waktunya bersilahturahmi dengan partai pengusung dimulai dengan berkunjung ke NasDem.
 
Anies menyebut juga akan menyambangi PKB dan PKS untuk menyampaikan amanat yang sudah dijalankan sebagai Capres 2024.
 
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

