Mantan Calon Presiden tahun 2024, Ganjar Pranowo mengapresiasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan sengketa pilpres 2024.

Hal tersebut diungkapkan Ganjar usai dirinya menyaksikan secara langsung pembacaan putusan sengketa pilpres di Gedung MK, Senin (22/4/2024).

Ganjar Pranowo enggan ambil pusing dan banyak berdebat soal putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari pada meributkan hal-hal yang tidak perlu, kata Ganjar, lebih baik saat ini presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran fokus dengan PR-PR yang menanti.

Reporter : Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

