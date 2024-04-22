Jelang putusan MK, akses Jalan Merdeka Barat depan Patung Kuda, Jakpus masih dibuka normal, Senin (22/4). Sejumlah petugas mengarahkan pengendara yang hendak melintas agar dapat berjalan lancar

Meskipun akses jalan utama sudah ditutup, pengguna jalan baik sepeda motor dan mobil dapat menggunakan lajur bus Transjakarta yang ada di sisi paling kanan untuk dari Jalan MH Thamrin.

Sedangkan dari arah Jalan Medan Merdeka Barat-Jalan MH Thamrin masih dapat diakses jalan biasanya. Belum tampak massa aksi yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di dekat Patung Kuda Arjuna, Jakpus.

Reporter: Carlos Roy Fajarta Barus

Produser: Akira AW

