Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4). Menjelang putusan itu, kondisi di Stasiun MRT Dukuh Atas dan Stasiun Sudirman sepi. Belum terlihat adanya pergerakan massa yang akan memadati MK atau jalan-jalan protokol.

Diketahui, massa akan datang dengan menggunakan transportasi umum, seperti MRT, LRT dan KRL. Mereka berbondong-bondong akan memenuhi halaman gedung MK demi mengawal putusan sidang sengketa Pilpres 2024.

MK dijadwalkan membacakan putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 pada hari ini, Senin (22/4).

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Akira AW

(fru)

