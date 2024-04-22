...

Jelang Putusan MK, Begini Kondisi Stasiun MRT Dukuh Atas dan KRL Sudirman Pagi Ini

Muhamad Fadli Ramadan, Jurnalis · Senin 22 April 2024 08:00 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4). Menjelang putusan itu, kondisi di Stasiun MRT Dukuh Atas dan Stasiun Sudirman sepi. Belum terlihat adanya pergerakan massa yang akan memadati MK atau jalan-jalan protokol.
 
Diketahui, massa akan datang dengan menggunakan transportasi umum, seperti MRT, LRT dan KRL. Mereka berbondong-bondong akan memenuhi halaman gedung MK demi mengawal putusan sidang sengketa Pilpres 2024.
 
MK dijadwalkan membacakan putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 pada hari ini, Senin (22/4).
 
Reporter: Muhamad Fadli Ramadan
Produser: Akira AW

