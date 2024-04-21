...

Ratusan Calon Penumpang Masih Terlantar akibat Banjir di Bandara Dubai

Betty Usman, Jurnalis · Minggu 21 April 2024 18:24 WIB
Bandara Internasional Dubai berupaya memulihkan diri setelah hujan deras di Uni Emirat Arab. Bandara ini merupakan bandara tersibuk di dunia untuk perjalanan internasional.
 
Sabtu (20/4), ratusan orang antri di Terminal 3, rumah bagi maskapai penerbangan Emirates. Antrean pada jam 5 pagi jauh lebih panjang dari biasanya pada jam tersebut. Di dalam, penumpang masih tidur di kursi atau di lantai, dengan tas di sekelilingnya.
 
UEA biasanya hanya mengalami sedikit curah hujan di iklim gurun yang gersang. Namun, berdasarkan peramal cuaca, badai besar akan melanda berhari-hari di 7 wilayah di UAE. Curah hujan mencapai 142 mm membasahi Dubai selama 24 jam. Rata-rata hanya mencapai 94,7 mm pertahun.
 
Bandara Dubai membutuhkan 22 kapal tanker dengan pompa vakum untuk mengalirkan air. Ratusan penumpang di Bandara Dubai mengalami penundaan perjalanan.

(mhd)

