Silaturahmi akbar bertajuk Lebaran Kukusan kembali digelar warga Kukusan, Depok, pada Sabtu (20/4) pagi. Kegiatan ini dalam rangka mempertahankan tradisi di masyarakat.

Dalam kegiatan ini dilakukan tradisi rantangan dengan makan bersama. Selain itu juga menyediakan sejumlah lapak UMKM khas tradisional.

Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap agar wilayah lain dapat menggelar kegiatan serupa dengan menggunakan pakaian adat masing-masing agar budaya terjaga.

Reporter: Iyungrizki

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

