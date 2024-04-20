...

Dihantam Banjir Lahar Dingin, Jalan Utama Penghubung Padang-Bukittinggi Retak dan Amblas

Agung Sulistyo, Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 19:00 WIB
A A A
Ruas jalan lintas Bukittinggi-Padang putus total usai banjir lahar dingin Gunung Marapi menerjang beberapa daerah di Sumatra Barat. Kerusakan terpantau juga terjadi di Kelok Lubuak Hantu, daerah Air Angek, Kabupaten Tanah Datar.
 
Kondisi jalan semakin parah, tidak hanya menggerus jalan, badan jalan retak dan amblas dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Untuk memperlancar arus lalin, petugas terpaksa menerapkan buka tutup dan mengarahkan pengendara ke jalur-jalur alternatif.
 
Pemerintah setempat bersama stakeholder terkait berupaya melakukan pembersihan di jalur tersebut menggunakan eskavator. Guna membersihkan material lumpur yang menyumbat aliran sungai di bawah jalan.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Agung Sulistyo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini