Ruas jalan lintas Bukittinggi-Padang putus total usai banjir lahar dingin Gunung Marapi menerjang beberapa daerah di Sumatra Barat. Kerusakan terpantau juga terjadi di Kelok Lubuak Hantu, daerah Air Angek, Kabupaten Tanah Datar.

Kondisi jalan semakin parah, tidak hanya menggerus jalan, badan jalan retak dan amblas dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Untuk memperlancar arus lalin, petugas terpaksa menerapkan buka tutup dan mengarahkan pengendara ke jalur-jalur alternatif.

Pemerintah setempat bersama stakeholder terkait berupaya melakukan pembersihan di jalur tersebut menggunakan eskavator. Guna membersihkan material lumpur yang menyumbat aliran sungai di bawah jalan.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Agung Sulistyo

(fru)

