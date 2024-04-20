Empat korban meninggal kebakaran toko bingkai dan galeri di Mampang disemayamkan di rumah Yayasan Duka Jabar Agung, Jelambar, Jakarta Barat. Keempat jenazah yang disemayamkan adalah Thang Tjiman (57 tahun), Heni (39 tahun), Austi (8 tahun), dan Riichi (2 tahun).

Kerabat dan keluarga besar masih terus berdatangan ke rumah duka untuk berbela sungkawa. Rencananya, keempat jenazah tersebut akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Gunung Gadung, Bogor, Jawa Barat.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Miftahul Gani

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News