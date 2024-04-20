Tujuh jenazah korban kebakaran toko bingkai di Mampang Prapatan berhasil teridentifikasi. Hasilnya 4 berasal dari satu keluarga yakni, Pria berinisial TT (75), Wanita berinisial H (39), bayi laki-laki R(2), anak laki-laki A (7)
Sementara 3 jenazah lainnya merupakan wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, yakni T (25), S (22) dan J (18).
Usai teridentifikasi 3 jenazah ART dibawa ke kampung halamannya masing-masing. Sedangkan jenazah 1 keluarga dibawa ke rumah duka di kawasan Jakarta Barat.
Reporter: Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
