Tujuh jenazah korban kebakaran toko bingkai di Mampang Prapatan berhasil teridentifikasi. Hasilnya 4 berasal dari satu keluarga yakni, Pria berinisial TT (75), Wanita berinisial H (39), bayi laki-laki R(2), anak laki-laki A (7)

Sementara 3 jenazah lainnya merupakan wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, yakni T (25), S (22) dan J (18).

Usai teridentifikasi 3 jenazah ART dibawa ke kampung halamannya masing-masing. Sedangkan jenazah 1 keluarga dibawa ke rumah duka di kawasan Jakarta Barat.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

