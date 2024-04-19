Ada hal menarik perhatian ketika sebelum dan sesudah pertandingan Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Australia U-23. Terlihat, para suporter Timnas Indonesia U-23 melakukan salat berjamaah di pelataran Abdullah bin Khalifa, Doha.

Mengenakan jersey kebanggaan berwarna merah, pendukung skuad Garuda Muda ini melakukan salat Ashar sebelum pertandingan. Para suporter Merah Putih ini selalu memberikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia U-23 yang berlaga Piala Asia U-23 2024, Qatar.

