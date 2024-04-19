...

Momen Suporter Timnas Indonesia U-23 Salat Berjamaah Sebelum dan Setelah Lawan Australia

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 19 April 2024 20:00 WIB
Ada hal menarik perhatian ketika sebelum dan sesudah pertandingan Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Australia U-23. Terlihat, para suporter Timnas Indonesia U-23 melakukan salat berjamaah di pelataran Abdullah bin Khalifa, Doha.
 
Mengenakan jersey kebanggaan berwarna merah, pendukung skuad Garuda Muda ini melakukan salat Ashar sebelum pertandingan. Para suporter  Merah Putih ini  selalu memberikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia U-23 yang berlaga Piala Asia U-23 2024, Qatar.
 
Produser : Febry Rachadi

