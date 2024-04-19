Wali Kota Medan Bobby Nasution merespons pernyataan PDIP Sumut yang menyebut bahwa mendaftar pemilihan Gubernur lewat PDIP adalah sia-sia. Bobby menyebut justru jika tidak mencoba mendaftar melalui PDIP merupakan hal yang sia-sia.
Sebelumnya, Bobby Nasution sudah mendapat penugasan dari Partai Golkar dan PAN sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.
Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow