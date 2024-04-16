KPK menetapkan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali atua Gus Muhdlor sebagai tersangka korupsi.

KPK menduga Gus Muhdlor memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Sementara kuasa hukum Bupati Sidoarjo menyanggah kabar tersebut dan akan melakukan upaya hukum terkait penetapan tersebut.

Sebelumnya, Bupati Sidoarjo diduga melakukan pemotongan insentif uang jasa pungut pajak ASN sebesar Rp2,7 miliar.

