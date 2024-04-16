...

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Tersangka Korupsi, Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan

Pramono Putra, Jurnalis · Selasa 16 April 2024 19:38 WIB
KPK menetapkan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali atua Gus Muhdlor sebagai tersangka korupsi. 
 
KPK menduga Gus Muhdlor memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Sementara kuasa hukum Bupati Sidoarjo menyanggah kabar tersebut dan akan melakukan upaya hukum terkait penetapan tersebut.
 
Sebelumnya, Bupati Sidoarjo diduga melakukan pemotongan insentif uang jasa pungut pajak ASN sebesar Rp2,7 miliar.
 
