Kepadatan calon penumpang kapal terus terjadi hingga H+6 lebaran di pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan
Ribuan penumpang kapal yang berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini memadati terminal pelabuhan Parepare
Mereka kembali bekerja ke sejumlah daerah di pulau Kalimantan usai berlibur lebaran di kampung halaman. Diprediksi kelonjakan penumpang akan terjadi pada Rabu besok dengan keberangkatan lima armada kapal
Kontributor: Erwin Eka Pratama
Produser: Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow