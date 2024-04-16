Kepadatan calon penumpang kapal terus terjadi hingga H+6 lebaran di pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan

Ribuan penumpang kapal yang berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini memadati terminal pelabuhan Parepare

Mereka kembali bekerja ke sejumlah daerah di pulau Kalimantan usai berlibur lebaran di kampung halaman. Diprediksi kelonjakan penumpang akan terjadi pada Rabu besok dengan keberangkatan lima armada kapal

Kontributor: Erwin Eka Pratama

Produser: Febry Rachadi

(rns)

