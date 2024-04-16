Ratusan peserta aksi 164 Istighosah Kubro memadati patung kuda, Medan Merdeka Barat, Selasa (16/4/2024).
Mereka melantunkan salawat dan zikir bersama. Sepanjang Jalan Merdeka Barat pun dipenuhi lautan manusia. Mereka berdoa agar hakim MK dapat jujur dan adil dalam mengabulkan permohonan gugatan Paslon 01 & 03 pada (22/4) Minggu depan.
Serta Cawapres 02, Gibran Rakabuming diskualifikasi dalam Pemilu 2024. Timnas AMIN menilai permohonan sangat masuk akal dengan dalil-dalil yang sudah diterangkan.
Reporter : Widya Michella Nur Syahida
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
