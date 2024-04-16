Beginilah suasana di Stasiun KRL Transit Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (16/4). Tidak ada kepadatan seperti biasanya saat jam sibuk pagi di hari pertama pascalibur Lebaran.

Pada pukul 08.40 WIB sejumlah pekerja dari arah Bogor cukup ramai cenderung padat. Sementara itu, pekerja dari Bogor-Depok yang mengarah ke Jakarta Kota masih ramai. Sedangkan yang hendak mengarah ke Depok-Bogor dan sekitarnya cenderung lengang.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

