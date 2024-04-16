Beginilah suasana Jakarta usai libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Selasa (16/4). Lalu lintas di Jalan Protokol Kota Jakarta kembali dipenuhi oleh para pekerja.

Seperti di Jalan MH Thamrin, Jakpus lalu lintas di jalan tersebut terpantau ramai. Kendaraan yang melintas dari arah Bundaran HI menuju Patung Kuda cukup padat. Sedangkan, dari arah sebaliknya terpantau ramai tetapi tak menimbulkan kemacetan.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah menetapkan aturan itu bagi pegawai ASN yang berlaku usai libur Lebaran 2024.

