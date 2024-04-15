...

One Way Diberlakukan, Ruas Tol Cipali Ramai Lancar sedangkan Jalan Dalam Kota Semarang Padat

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 15 April 2024 23:15 WIB
Arus lalu lintas di Tol Cipali dari arah Timur ke Barat ramai lancar Senin malam ini (15/4/2024). 
 
Kendaraan yang didominasi mobil pribadi masih dapat melaju kecepatan normal. Saat ini, rekayasa lalu lintas one way dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 70 GT Cikampek Utama masih diterapkan sampai pukul 24.00 WIB. 
 
Dampak dari one way, Sejumlah jalan dalam Kota Semarang padat kendaraan. Hal ini terpantau di Jalan Teuku Umar ke arah Selatan. Meski tak sampai menimbulkan macet total, namun kepadatan terlihat di sana.
 
Sejumlah personel kepolisian diterjunkan untuk menjaga arus lalu lintas.
 
Reporter : Suparjo Ramalan, Eka Setiawan
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

