Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran Dibobol Maling, Dokumen Relawan Turut Jadi Sasaran

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 15 April 2024 21:30 WIB
Rumah Pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Menteng, menjadi sasaran perampokan yang di tengah libur Idulfitri. Rumah ini menjadi tempat berkumpulnya relawan paslon 02 tersebut.
 
Atas kejadian ini, Tim Pemenangan Prabowo Gibran telah melapor ke polisi.
 
Ketua Rumah Pemenangan Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer mengungkap, para perampok mengambil berbagai dokumen terkait Relawan Prabowo. Ebenezer menduga perampokan ini diduga bermotif teror politik kepada dirinya di kancah politik nasional. 
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

