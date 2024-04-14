Puncak arus balik Lebaran terjadi di Jalan Raya Pantura menuju Jakarta pada Minggu (14/4/2024) malam. Hal ini terpantau di Simpang Jomin, Purwakarta, Jawa Barat.

Pemudik dari arah Jawa Tengah dan sekitarnya memadati ruas jalan ini. Kendaraan yang melintas sendiri didominasi motor dan mobil berpelat B.

Simpang Jomin sendiri menjadi daerah rawan kemacetan karena menjadi pertemuan 2 jalur yakni Jalan Raya Cikopo dan Jalan Raya Pantura.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

