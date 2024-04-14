...

Iran Menyerang Israel sebagai balasan atas tewasnya 2 Jenderal Iran di Damaskus, Suriah

Betty Usman, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 15:30 WIB
Ratusan Drone terbang di atas langit terlihat dari Tepi Barat, sementara dentuman dan sirene serangan udara terdengar di Yerusalem setelah Iran meluncurkan puluhan drone dan rudal balistik ke arah Israel. Serangan ini dalam misi balas dendam yang belum pernah terjadi, mendorong Timur Tengah masuk ke dalam perang kawasan.
 
Serangan itu menandai pertama kalinya Iran melancarkan serangan militer langsung terhadap Israel. AS mengaku menjatuhkan beberapa drone penyerang yang diluncurkan Iran yang terbang menuju Israel. 
 
Kecaman atas serangan itu terjadi dengan cepat. Iran bersumpah membalas serangan udara 1 April di Suriah yang menewaskan 2 jenderal Iran di dalam konsulat Iran. Iran menuduh Israel berada di balik serangan itu.

