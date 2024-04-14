Massa kelompok garis keras berkumpul di luar Kedutaan Inggris di Teheran Minggu pagi (14/4), setelah lusinan serangan rudal dan drone diluncurkan terhadap Israel. Pengunjuk rasa mengutuk Israel dan berterima kasih kepada pasukan revolusioner Iran atas serangan tersebut.

Iran meluncurkan puluhan drone dan rudal balistik ke arah Israel Sabtu malam (13/4), dalam misi balas dendam yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Serangan ini adalah balasan atas tewasnya 2 jenderal dan 5 pejabat militer Iran akibat serangan udara Israel di Kedubes Iran di Damaskus, Suriah. Serangan ini mendorong Timur Tengah semakin dekat ke perang di dalam kawasan.

Serangan tersebut menandai pertama kalinya Iran melancarkan serangan militer langsung terhadap Israel, meskipun permusuhan terjadi selama beberapa dekade sejak Revolusi Islam di negara tersebut pada tahun 1979.

