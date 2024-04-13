Hiburan kepada pemudik disugugkan Personel Polres Tasikmalaya Kota di tengah kemacetan di Jalur Gentong, Tasikmalaya, Sabtu (13/4). Lagu bernada riang dilantunkan petugas dengan iringan goyangan.

Sontak hal ini menarik perhatian pemudik yang merekam bahkan ikut bergoyang di dalam mobil. Hal ini dilakukan untuk menghibur pemudik agar tidak jenuh dan tetap ceria ketika melakukan perjalanan arus balik.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News