Pemudik Motor Mulai Padati Arus Balik di Pelabuhan Bakauheni

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 13 April 2024 20:02 WIB
Pemudik motor mulai memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung, pada arus balik lebaran, Sabtu (13/04). Ribuan motor terlihat membludak di area parkir dan dermaga reguler. 
 
Mereka mengantre menunggu giliran untuk naik ke kapal menyebrang ke pulau Jawa. Meski ramai suasana di pelabuhan Bakauheni terpantau kondusif.
 
Para pemudik memilih perjalanan pada hari ini karena hari Senin sudah mulai beraktivitas kerja kembali.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Heri Fulistiawan

(mhd)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

