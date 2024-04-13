Pemudik motor mulai memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung, pada arus balik lebaran, Sabtu (13/04). Ribuan motor terlihat membludak di area parkir dan dermaga reguler.

Mereka mengantre menunggu giliran untuk naik ke kapal menyebrang ke pulau Jawa. Meski ramai suasana di pelabuhan Bakauheni terpantau kondusif.

Para pemudik memilih perjalanan pada hari ini karena hari Senin sudah mulai beraktivitas kerja kembali.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Heri Fulistiawan

(mhd)

