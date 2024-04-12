Memasuki H+2 lebaran arus lalu lintas di Tol Palimanan-Kanci (Palikanci), Cirebon, Jawa Barat mulai ramai di kedua arahnya pada Jumat (12/4) pagi.

Kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa masih ramai dan sesekali cukup padat beriringan dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Sementara di jalur sebaliknya, kendaraan juga mulai ramai meskipun belum ada kepadatan.

Diperkirakan arus balik menuju Jakarta akan mulai melonjak pada Jum’at siang.

Kontributor: Toiskandar

Produser: Kristo Suryoksumo

(rns)

