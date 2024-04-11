...

Piala Super Arab Saudi, Cristiano Ronaldo Dapat Kartu Merah dan Benzema Cetak Gol Cepat

Kevin Pakan, Jurnalis · Kamis 11 April 2024 14:00 WIB
Al Nassr tersingkir dari Piala Super Arab Saudi setelah dikalahkan Al Hilal dengan skor 2-1. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling menyerang. Kapten Al Nassr diberi kartu merah karena menyikut pemain Al Hilal, Al Bulahyi. 
 
Masih di kejuaraan yang sama, Al Ittihad berhasil mengalahkan Al Weda 2-1. Striker Al Ittihad Karim Benzema mencetak gol cepat di detik ke-56 dalam pertandingan tersebut.

(rns)

