Al Nassr tersingkir dari Piala Super Arab Saudi setelah dikalahkan Al Hilal dengan skor 2-1. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling menyerang. Kapten Al Nassr diberi kartu merah karena menyikut pemain Al Hilal, Al Bulahyi.

Masih di kejuaraan yang sama, Al Ittihad berhasil mengalahkan Al Weda 2-1. Striker Al Ittihad Karim Benzema mencetak gol cepat di detik ke-56 dalam pertandingan tersebut.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News