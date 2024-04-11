...

Berikut Identitas Korban Tewas Kecelakaan Bus Rosalia Indah, Ada 2 Balita

Suryono Sukarno, Jurnalis · Kamis 11 April 2024 19:24 WIB
A A A
 
Keluarga korban tewas kecelakaan Bus Rosalia Indah sudah mengambil jenazah yang telah berhasil diidentifikasi, Kamis(11/4). Sementara, korban luka berat masih dalam penanganan intensif di RSI Kendal dan luka ringan diperbolehkan pulang.
 
Sebelumnya, Bus Rosalia Indah yang berisi 32 penumpang tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan. Sebanyak 7 penumpang tewas, 15 luka luka dan 12 selamat, berikut nama-nama penumpang tewas yang telah teridentifikasi:
 
1. Sumarno (45) kondektur bus warga Wuryantoro Wonogiri
2. Shaquina Banunga Zeeya Salsabila(1) warga Brebeg Nganjuk 
3. Moh. Mahsun (46) warga Pekayon Jaya, Bekasi Selatan
4. Masri'in (perempuan) duduk kursi 7A / alamat belum jelas
5. Zifana (3) th / duduk di kursi 10C/ alamat belum jelas 
6. Titik, perempuan duduk di kursi 1B/ alamat belum jelas
7. Aris Riski / laki laki duduk kursi 4A/ alamat belum jelas
 
Kontributor: Suryono Sukarno

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini