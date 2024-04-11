Keluarga korban tewas kecelakaan Bus Rosalia Indah sudah mengambil jenazah yang telah berhasil diidentifikasi, Kamis(11/4). Sementara, korban luka berat masih dalam penanganan intensif di RSI Kendal dan luka ringan diperbolehkan pulang.

Sebelumnya, Bus Rosalia Indah yang berisi 32 penumpang tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan. Sebanyak 7 penumpang tewas, 15 luka luka dan 12 selamat, berikut nama-nama penumpang tewas yang telah teridentifikasi:

1. Sumarno (45) kondektur bus warga Wuryantoro Wonogiri

2. Shaquina Banunga Zeeya Salsabila(1) warga Brebeg Nganjuk

3. Moh. Mahsun (46) warga Pekayon Jaya, Bekasi Selatan

4. Masri'in (perempuan) duduk kursi 7A / alamat belum jelas

5. Zifana (3) th / duduk di kursi 10C/ alamat belum jelas

6. Titik, perempuan duduk di kursi 1B/ alamat belum jelas

7. Aris Riski / laki laki duduk kursi 4A/ alamat belum jelas

Kontributor: Suryono Sukarno

