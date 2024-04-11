Lalu lintas dari Kota Cilegon sampai Kawasan Wisata Anyer-Cinangka, Serang, Banten macet pada hari kedua Idul Fitri 1445 H. Kendaraan wisatawan tak bergerak sepanjang 2 kilometer lantaran jalur ini dipenuhi kendaraan yang menuju kawasan tersebut.

Meski sistem one way sempat diberlakukan, namun lalu lintas kembali macet karena membeludaknya kendaraan wisatawan. Para wisatawan pun mengaku berangkat sejak subuh karena tak ingin terjebak kemacetan di jalan raya.

Diprediksi lonjakan jumlah wisatawan di Anyer akan terjadi padai H+3 dan H+4 Lebaran besok.

Kontributor: Mahesa Apriandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

