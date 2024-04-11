Ratusan kendaraan roda empat membludak di rest area KM 102 Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) di H+1 Lebaran.

Sejumlah parkiran yang disediakan pengelola rest area sudah dipadati kendaraan sejak pagi tadi. Antrean cukup panjang juga terjadi di akses masuk rest area KM 102.

Untuk menghindari membludaknya kendaraan, pengelola membatasi waktu singgah di rest area maksimal 30 menit. Para pengendara memanfaatkan waktu istirahat mereka dengan menggunakan sejumlah fasilitas yang ada di rest area.

Reporter: Cikal Bintang Raissatria

Produser: Kristo Suryokusumo

