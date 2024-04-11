Seorang pria diamankan warga karena diduga hendak mencuri kendaraan bermotor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pria tersebut diamankan korbannya saat hendak membawa motor dan tabung gas yang sedang terparkir. Korban melihat pria tersebut yang diduga masih dalam pengaruh obat-obatan mendorong kendaraan miliknya. Korban yang kesal menarik pria tersebut dan sempat memukulnya karena pelaku berusaha melarikan diri.

Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan

