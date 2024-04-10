Penyanyi Beyonce memecahkan rekor baru lewat album terbarunya yang bertajuk Cowboy Carter. Cowboy Carter menjadi album terbanyak yang diputra di Spotify dalam sehari sepanjang tahun 2024. Album tersebut juga menjadi album country pertama di rekor pemutaran Spotify.

Selain itu, lagu "Texas Hold em" masuk tangga lagu Us Top 50 di Amerika Serikat. Cowboy Carter merupakan album ke-8 Beyonce. Album tersebut telah rilis pada 29 Maret lalu.

Tim Liputan

(fru)

