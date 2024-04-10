Puluhan pengungsi rohingnya menangis histeris usai pelaksanaan salat Idul Fitri 1445 H, Rabu(10/4). Isak tangis para pengungsi rohingya dipicu akibat banyak keluarga yang hilang bahkan meninggal usai kapal yang mereka tumpangi terbalik di perairan Aceh Barat, sehingga tidak bisa merayakan hari kemenangan bersama-sama. Dari data UNHCR dan IOM, pengungsi rohingya di Aceh Barat berjumlah 75 orang, 40 orang lelaki, 24 orang perempuan dan 11 anak anak.

Kontributor: Afsah

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News