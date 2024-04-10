Ibunda korban kecelakaan maut Tol Japek KM 58 menangis histeris hingga nyaris pingsan di ruang jenazah RSUD Karawang mengetahui 2 anaknya dan 1 adik kandungnya tewas. Ketiga keluarganya meninggal jelang lebaran, dirinya merasa tidak percaya akan pristiwa yang menimpa 2 anaknya dan adek kandungnya.

Korban merupakan warga Kampung Dalem Dusun Puhun, Desa Mandapajaya Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Salah satu anaknya telah berhasil diidentifikasi atas nama Najwa akan segera dibawa kekampung halamannya untuk dimakamkan.

Sebelumnya, 11 jenazah korban kecelakaan maut km 58 akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi

Kontributor: Rudi Setiawan

