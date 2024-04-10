Anies Baswedan menggelar open house untuk masyarakat di rumahnya Jalan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu(10/4)sore.

Ratusan warga hingga relawan rela antre di Pendopo kediaman Anies, banyaknya warga maupun relawan membuat aksi saling dorong tidak terelakkan.

Sebelumnya, Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengaku tidak akan halal bi halal keliling rumah tokoh politik namun akan fokus untuk berkumpul bersama keluarga.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(mhd)

