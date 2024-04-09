...

Hindari Macet, Mobil Pemudik Sebrangi Sungai Brantas dengan Perahu Tradisional

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 23:00 WIB
Sejumlah pemudik yang membawa mobil memilih menyeberangi sungai dengan perahu tradisional. Sejak 2 hari lalu, pengguna jasa penyebrangan Sungai Brantas yang menggunakan perahu tradisional meningkat.
 
Mereka menggunakan jasa perahu untuk menghindari macet di perbatasan Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Nganjuk. Tarif menaiki perahu untuk menyeberang berkisar Rp2 ribu untuk motor dan Rp10 ribu untuk mobil.
 
Para pengelola perahu penyeberangan mengaku bisa mengantongi pendapatan Rp2 juta perhari saat mudik lebaran.
 
