Ratusan remaja gelar pawai obor dengan keliling permukiman di Perumnas Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (9/4/) malam.

Dua kelompok remaja dari Masjid Jami Daarul Muttaqiin RW 10 dan Masjid Jami An-Nur Pancoran Mas bergabung untuk menyiarkan gema takbir dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1445 Hijriah.

Sebelumnya, Kemenag menyatakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu (10/4/2024).

