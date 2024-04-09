...

Ratusan Remaja di Depok Gelar Pawai Obor Sambut Idul Fitri 1445 H

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 22:00 WIB
Ratusan remaja gelar pawai obor dengan keliling permukiman di Perumnas Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (9/4/) malam.
 
Dua kelompok remaja dari Masjid Jami Daarul Muttaqiin RW 10 dan Masjid Jami An-Nur Pancoran Mas bergabung untuk menyiarkan gema takbir dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1445 Hijriah.
 
Sebelumnya, Kemenag menyatakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu (10/4/2024).
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi

(rns)

