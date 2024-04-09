Polres Metro Depok melakukan patroli rumah kosong yag ditinggal mudik penghuninya, Selasa (4/9)

Patroli dilakukan dalam upaya pengamanan dan mengantisipasi tindak kejahatan pencurian rumah kosong. Polres Metro Depok akan menyiapkan 30 personel untuk melaksanakan patroli gabungan ke seluruh wilayah Depok.

Masyarakat diimbau untuk melapor ke call center 110 jika menemukan hal-hal yang dianggap mencurigakan.

