Polisi berhasil mengidentifikasi 1 korban tewas kecelakaan maut Tol Japek KM 58. Korban bernama Najwa Devira (20) asal Bogor, Jawa Barat langsung diserahkan kepada pihak keluarga, Selasa (9/4).

Identitas korban terungkap setelah Tim DVI Polda Jabar menganilisis data primer gigi korban. Sementara untuk 11 korban lainnya pihak kepolisian masih terus mengupayakan agar segera terungkap.

