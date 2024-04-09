...

1 Korban Laka Maut Tol Japek KM 58 Teridentifikasi Bernama Najwa Devira Asal Bogor

Rudi Setiawan, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 20:30 WIB
Polisi berhasil mengidentifikasi 1 korban tewas kecelakaan maut Tol Japek KM 58. Korban bernama Najwa Devira (20) asal Bogor, Jawa Barat langsung diserahkan kepada pihak keluarga, Selasa (9/4).
 
Identitas korban terungkap setelah Tim DVI Polda Jabar menganilisis data primer gigi korban. Sementara untuk 11 korban lainnya pihak kepolisian masih terus mengupayakan agar segera terungkap.
 
Kontributor: Rudi Setiawan

(rns)

