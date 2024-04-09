...

4 Korban Tewas Kecelakaan Maut Tol Japek KM 58 Ternyata 1 Keluarga Warga Ciamis

Acep Muslimin, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 19:16 WIB
Korban kecelakaan maut Tol Japek KM 12 yang merenggut 12 korban jiwa diantaranya ada yang berasal dari 1 keluarga.
 
Sang sopir Ukar Karmana bersama 2 anaknya Sendy Handian dan Zihan Windisyah serta keponakannya Rizky Prasetyo menjadi korban travel maut tersebut.
 
Mereka merupakan warga Dusun Karang Anyar, Desa Tanjung Jaya, Keca,atan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Seluruh keluarga Ukar Karmana telah pergi ke RSUD Karawang untuk melakukan pencocokan DNA
 
Kontributor: Acep Muslim

(rns)

