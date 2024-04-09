Korban kecelakaan maut Tol Japek KM 12 yang merenggut 12 korban jiwa diantaranya ada yang berasal dari 1 keluarga.

Sang sopir Ukar Karmana bersama 2 anaknya Sendy Handian dan Zihan Windisyah serta keponakannya Rizky Prasetyo menjadi korban travel maut tersebut.

Mereka merupakan warga Dusun Karang Anyar, Desa Tanjung Jaya, Keca,atan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Seluruh keluarga Ukar Karmana telah pergi ke RSUD Karawang untuk melakukan pencocokan DNA

Kontributor: Acep Muslim

(rns)

