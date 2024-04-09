Arus lalu lintas di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Blora mengalami peningkatan cukup signifikan

Peningkatan arus mudik terlihat adanya kendaraan yang melintas dan terjadi kemacetan. Petugas Kepolisian mencatat peningkatan kendaraan terjadi sejak hari kelima hingga H-1 lebaran

Kepala Satuan Lantas Polres Blora, AKP Felix Mu menghimbau kepada pemudik yang melakukan pejalanan jauh. Untuk beristirahat di tempat-tempat rest area yang telah didirikan petugas gabungan

Kontributor: Heri Purnomo

Produser: Febry Rachadi

