Ratusan pemudik penyandang tuna netra melakukan mudik bersama Senin (8/4).

Mereka berangkat dari Terminal Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Keberangkatan pemudik ini dilepas Wali Kota Jakarta Timur dengan 3 armada bus.

Pemudik akan diantar sampai di kota tujuan. Seperti Semarang, Cirebon, Cilacap hingga purwakarta. Penyandang tuna netra ini juga didampingi keluarga saat melakukan perjalanan mudik

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

