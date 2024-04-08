Ratusan pemudik penyandang tuna netra melakukan mudik bersama Senin (8/4).
Mereka berangkat dari Terminal Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Keberangkatan pemudik ini dilepas Wali Kota Jakarta Timur dengan 3 armada bus.
Pemudik akan diantar sampai di kota tujuan. Seperti Semarang, Cirebon, Cilacap hingga purwakarta. Penyandang tuna netra ini juga didampingi keluarga saat melakukan perjalanan mudik
Reporter: Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
