Pelni telah memberangkatkan 947 motor dan 2.384 penumpang mudik gratis sepeda motor dengan KM Dobonsolo, Minggu (7/4). Keberangkatan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Ini merupakan keberangkatan kedua dan terakhir untuk arus mudik Lebaran 2024. Sebelumnya Pelni telah memberangkatkan 876 motor dengan 2.085 penumpang.

Selanjutnya, Pelni baru akan mengangkut penumpang arus balik pada 13 dan 15 April 2024 dengan rute Semarang-Jakarta. Program mudik gratis ini merupakan penugasan khusus dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Program ini bertujuan untk para pemudik yang membawa motor agar beralih ke moda angkutan umum, seperti kapal laut. Dengan begitu pemerintah bisa mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas selama periode Mudik Lebaran 2024.

