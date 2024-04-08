...

Pelni Angkut 2.384 Penumpang Mudik Gratis Sepeda Motor ke Semarang

Andhika Khoirul Huda, Jurnalis · Senin 08 April 2024 04:21 WIB
A A A
Pelni telah memberangkatkan 947 motor dan 2.384 penumpang mudik gratis sepeda motor dengan KM Dobonsolo, Minggu (7/4). Keberangkatan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
 
Ini merupakan keberangkatan kedua dan terakhir untuk arus mudik Lebaran 2024. Sebelumnya Pelni telah memberangkatkan 876 motor dengan 2.085 penumpang.
 
Selanjutnya, Pelni baru akan mengangkut penumpang arus balik pada 13 dan 15 April 2024 dengan rute Semarang-Jakarta. Program mudik gratis ini merupakan penugasan khusus dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
 
Program ini bertujuan untk para pemudik yang membawa motor agar beralih ke moda angkutan umum, seperti kapal laut. Dengan begitu pemerintah bisa mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas selama periode Mudik Lebaran 2024.
 
Reporter: Andhika Khoirul Huda
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini