Ribuan tukang becak antre hingga 3 kilometer demi paket zakat dari seorang Kepala Desa (Kades) di Jombang, Jawa Timur pada Sabtu (6/4/2024) pagi. Tak tanggung-tanggung, antrean tersebut mengular hingga ke 2 desa tetangga lainnya.

Kepala desa tersebut diketahui membagi-bagikan zakatnya kepada puluhan ribu warga senilai Rp13 milliar. Selain diberikan kepada tukang becak, zakat tersebut juga diberikan kepada puluhan ribu warga lainnya.

Sebelumnya, kepala desa sekaligus pengusaha pemotongan ayam tersebut juga membagikan zakat sebesar Rp8 miliar pada tahun 2023 lalu.

