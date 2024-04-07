Sejumlah pemudik dengan mobil yang dialihkan dari Pelabuhan Merak tiba di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, pada Minggu (7/4/2024) dini hari. Mobil melewati titik pemeriksaan tiket sebelum masuk ke area tunggu naik kapal.

Pengalihan ini dilakukan untuk pemudik yang belum memiliki tiket. Keputusan itu diambil untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Merak. Pelabuhan Ciwandan sendiri merupakan pelabuhan untuk keberangkatan pemudik motor.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

